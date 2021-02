La pastelería online de Ester Roelas

Por cortesía de White Paper by

Mi experiencia en la Hoffmann fue maravillosa las dos veces que estudié, tanto cuando hice el curso de Hostelería del 2003 al 2005, como cuando hice el de pastelería del 2013 al 2015, solo tengo buenos recuerdos tanto de la escuela como de los profesores, además aprendí muchísimo y me abrió muchas puertas al mundo profesional.

Si, antes de pastelera fui chef de cocina y aun me sigue apasionando la cocina. Empecé a estudiar pastelería para completar mi formación y porque en el ultimo restaurante que estuve me enamoré de la partida de postres, lo que pasó es que empecé a estudiar pastelería y me enganchó por completo.