La patronal textil ataca a Sánchez por las corbatas con una palabra que ni el PP se atrevió a emplear

“No se pueden admitir recomendaciones de un presidente del Gobierno que pueden provocar el cierre de negocios y la pérdida de puestos de trabajo”, concluye el texto de ACOTEX, que cifra en un 57% la caída de las ventas en los dos últimos años.

La idea de Sánchez iba dirigida no solo a sus ministros, sino también a “los responsables públicos y al sector privado, si aún no lo ha hecho”. El presidente, que quiso dar ejemplo apareciendo sin corbata en su balance de ‘fin de curso’ político, recomendó que “cuando no sea necesario que no se utilice porque así también estaremos haciendo frente al ahorro energético que tan necesario es”.