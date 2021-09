Paz Padilla, en el candelero: conmueve e indigna a partes iguales

Conmovida por la interpretacion que hace Paz Padilla de la obra El Humor de mi vida. Una historia en la que mezcla la risa y el llanto con verdadera maestría. No dejéis de verla si tenéis oportunidad.

Seudociencia e incendiarias lecciones de vida

Ayudada en el proceso de la enfermedad y muerte de su marido por el polémico psicólogo Rafael Santandreu, muchas de sus explicaciones y la actitud que ha tomado a la hora de aceptar la muerte y la enfermedad no han encajado bien entre la gente que ha atacado duramente a la presentadora de Mediaset. Es lo que ocurrió cuando contó que en el momento de fallecer su marido brindaron con champán o cuando se conoció que había organizado una fiesta de disfraces para celebrar el primer aniversario de su fallecimiento. “Entendí que tenía dos opciones: algo oscuro o que es un viaje a otra vida. Ahora yo me quedo, pero pronto nos volveremos a unir. Por eso no le tengo miedo a la muerte”, explicaba Padilla de sus conversaciones con Santandreu.