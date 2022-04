Sánchez pide a Feijóo "decir y hacer" algo con los casos de Ayuso y Almeida: "El impuesto más caro es la corrupción"

“No he escuchado a la nueva dirección del PP decir nada de lo que está ocurriendo con Almeida y Ayuso”, ha lanzado.

Pedro Sánchez: "No le pongo paños calientes a la situación económica pero tiene mucho que ver con el conflicto bélico que estamos sufriendo a las puertas de Europa" #PedroSánchezESp https://t.co/C1P9AHm7wk

El jefe del Ejecutivo ha indicado que la situación de la inflación es “coyuntural”, por lo que espera que baje en los últimos meses del año. El 70% del alza de los precios, ha continuado, se debe a la subida del gas y los productos alimentarios no elaborados. Por eso, espera que “pronto” se llegue a un acuerdo con la Comisión Europea sobre la fórmula para topar el gas dentro de la excepción ibérica.

Sánchez ha admitido que habrá una revisión a la baja de las previsiones de crecimiento económico (ahora mismo del 7%), algo que tendrá que pasar en todo el mundo, aunque ha señalado que, no obstante, el crecimiento será “robusto”. No ha dado la cifra concreta, dejándolo para la vicepresidenta primera y ministra de Economía, Nadia Calviño. Ha aseverado que él no pone paños calientes a la situación económica, pero sí ha señalado las buenas cifras de la Semana Santa y que hay 20 millones de empleados en el país.