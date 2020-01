Pedro Sánchez se reunirá con Quim Torra "en la primera semana del mes de febrero"

Sánchez ha minimizado el retraso y lo ha achacado a que la mesa de diálogo es con el Govern catalán, formado por Junts per Catalunya ―que no fue parte del acuerdo de investidura― y ERC.

Torra exige esta entrevista bilateral antes de que eche a andar la mesa de diálogo entre los dos gobiernos pactada entre el PSOE y ERC en su acuerdo de investidura . Ese acuerdo establecía que la mesa de diálogo que debe buscar una solución al ‘conflicto político’ en Cataluña se debería constituir en los 15 días siguientes a la formación del Gobierno español, un plazo que no se va a cumplir si la entrevista con Torra no tiene lugar hasta febrero.

“La votación de un acuerdo es para unir a los catalanes, no para separarlos”, ha respondido lacónicamente Sánchez. Para reforzar la idea de que el diálogo es necesario, ha asegurado que “hay una parte de españoles que nos sentimos molestos -yo me incluyo- hablar al independentismo de que España no es una democracia. Será una democracia imperfecta, pero es una democracia”.

¿Esta voluntad de dialogar con el independentismo podría traducirse en la amnistía para los líderes secesionistas condenados? “Si yo no hiciera cumplir la ley, estaría prevaricando. Hay que devolver a la política una crisis y un conflicto que es político”, ha respondido Sánchez.

El jefe del Ejecutivo ha manifestado su compromiso de que ésta sea la legislatura del ‘diálogo territorial’ y ha adelantado que se desplazará a todas las Comunidades Autónomas para entrevistarse con todos los presidentes autonómicos, no sólo con Torra.

“No hay pin que valga”

Sánchez se ha mostrado muy crítico con el veto parental, un “conejo de la chistera que la derecha se ha inventado para no hablar de los problemas reales”, ha asegurado.

El presidente del Gobierno ha defendido la necesidad de defender “la política útil en esta legislatura. Y la política útil es hablar de los problemas reales, no ignorarlos, empeorarlos o inventarse problemas nuevos. Esto es un problema inventado por la ultraderecha, no existe. Aquí no hay pin que valga”.