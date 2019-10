Por qué pegar a tu perro siempre es una mala idea

No está prohibido por ley, pero tampoco aporta nada. Los veterinarios y educadores son tajantes: No, ni una patadita ni un manotazo. Nada. La solución pasa por educarlos desde pequeños en un sistema de gratificaciones y señales verbales para que distingan qué está bien y qué está mal.

No es no

Las recompensas, el gran aliado

La educación negativa no tiene nada que hacer con las recompensas positivas: esta última es mucho más efectiva. “Por ejemplo, cuando el perro se relaciona bien con otros perros y no se pelea o cuando el cachorro juega con sus juguetes y no con las manos de la familia, también se le puede recompensar, no sólo cuando hace algo mal”, continúa Arias, que indica que la señal firme y seria de que el animal está haciendo algo mal no sirve de nada si no se acompaña algo positivo.