Por qué tu perro come hierba y luego vomita

K_Thalhofer via Getty Images/iStockphoto

K_Thalhofer via Getty Images/iStockphoto

Lo cierto es que no hay una teoría que respalde esta conducta que se repite, según un estudio publicado en 2008 en la revista Applied Animal Behaviour Science, en cerca del 80% de los perros.

“Científicamente no hay nada demostrado, hay varias teorías, pero ninguna del todo cierta”, explica Ixone Capataz, veterinaria de AniCura San Fermín Hospital Veterinario .

“Algunos etólogos apuntan a que es un comportamiento heredado de los lobos, cuya base alimentaria es la carne, todo proteína, y como mucho adquieren vegetales y fibras a raíz de las vísceras de los animales herbívoros que cazan. Pero a día de hoy esa causa no está demostrada porque los perros toman piensos que están equilibrados en todos estos nutrientes”, detalla.

Capataz recuerda que los animales tampoco utilizan la hierba para provocarse el vómito, pero sí que hay indicios de que podría estar relacionado con alguna patología intestinal o estomacal. “No tiene que ser necesariamente grave. Puede ser una gastritis. Un perro que tiene gastritis o un malestar estomacal y se alivia comiendo hierba, pero no porque quiera vomitar”, apunta. Tal y como señala la veterinaria, el hecho de que vomite no es voluntario, sino que se debe a que comiendo hierba se irrita más el estómago.

“No es porque ellos quieran purgarse sino porque tienen como un ardor de estómago que necesitan calmarlo con algo, solo que a ellos no les calma. Es como decidir tomarte una infusión para aliviarte que al final te provoca más vómitos, pero no es porque ellos quieran”, explica.

A pesar de que el vínculo entre dolencia estomacal y comer hierba es claro, no siempre es fácil de percibir. “De casi el 70% de perros que comen hierba, menos del 10% de ellos se les ha observado previamente que estén enfermos o con malestar. Pero sí que es verdad que en torno a un 20% solían vomitar después”, detalla.

Para la especialista, esto se debe a que muchas patologías estomacales no tienen una sintomatología clara. “Si no tiene algo como vómitos recurrentes, diarreas o una gran pérdida de peso, los dueños no se dan cuenta, y puede tener una gastritis crónica”, apunta.