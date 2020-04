Sí, las personas con discapacidad podemos practicar sexo. ¿Por qué nadie nos enseña?

Los padres de mi expareja, que también tenía una discapacidad importante, no se hacían a la idea de que su atractiva hija de 21 años quisiera hacer algo más que sonreírme dulcemente. De hecho, impedían activamente nuestros intentos de quedarnos a dormir juntos. Esto nos resultaba frustrante y desconcertante. Era una mujer espléndida y sus padres todavía no se habían enterado (o no querían enterarse) de que ya era adulta. Por suerte, su trabajadora social era más comprensiva y tenía mejor voluntad y nos facilitaba nuestras necesidades. Por ejemplo, nos llevaba a su piso y, una vez allí, se daba cuenta de que tenía el frigorífico vacío y decía: “Calculo que estaré un par de horas haciendo la compra”. La verdad es que no conviene apresurarse a la hora de elegir los productos adecuados.