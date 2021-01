El Congreso tramitará por la vía de urgencia la reforma del Poder Judicial

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes

El PSOE y UP mantiene viva esta reforma para que el Poder Judicial caducado no apruebe nuevos nombramientos (como está hacienod), pero se tiene congelada la otra ley para cambiar las mayorías de renovación (a la espera de que el PP acceda a pactar la nueva composición).

La Mesa del Congreso ha acordado este miércoles la tramitación por el procedimiento de urgencia de la proposición de ley presentada por el PSOE y Unidas Podemos para que el caducado Consejo General del Poder Judicial no pueda hacer más nombramientos.

El Consejo General del Poder Judicial lleva caducado desde hace más de dos años pero los dos grandes partidos no se han puesto de acuerdo para su nueva composición. El PP argumenta que no lo hace si UP está en la negociación y a la vez se beneficia de que haya una mayoría conservadora todavía.

El Poder Judicial ha seguido aprobando nombramientos durante los últimos meses, algo con lo que no están de acuerdo el PSOE y UP, por lo que han presentado esta limitación para elegir nuevos cargos mientras no se renueve el órgano.