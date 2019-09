Por la libertad lingüística

Que ninguna lengua tiene el derecho a provocar hablantes forzosos para perpetuarse (y si la aplicación de dicho principio implica la desaparición de alguna de las lenguas existentes, no me incumbe, ya que las lenguas perduran si son útiles y desaparecen si dejan de serlo, y lo que es inaceptable es su imposición gratuita y por las bravas a nadie).

y no puedan. Ellos entienden este hecho como una agresión de quienes no hablan en euskera a quienes sí lo hablan. La Administración autonómica o local, sin embargo, sí debe atender a los ciudadanos en cualquiera de las lenguas oficiales.

Que los ciudadanos vivos de hoy no somos responsables de lo que hiciera Franco durante la dictadura. Es decir, no puede ser que se nos argumente que como tal lengua fue prohibida o perseguida durante el franquismo, ahora se trata de recuperar el terreno perdido e imponerla a la sociedad actual a costa de nuestros derechos y caiga quien caiga. No hay justificación para tal cosa. Una injusticia no puede corregirse con otra injusticia.