Las frases clave de la comparecencia de Pedro Sánchez desde Ferraz: "Siempre he creído en la política limpia"

El presidente del Gobierno y líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha comparecido este jueves desde la sede de su partido en Ferraz acerca de las informaciones que se han conocido después de que se levantara el secreto de sumario del informe de la UCO acerca de las comisiones y mordidas entre José Luis Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García, los dos primeros secretarios de organización del partido y, en el caso de Cerdán, que ha finalizado con su dimisión y entrega del acta de diputado del Congreso. Ante esa situación, el líder del Ejecutivo no ha tenido más remedio que comparecer ante los medios de comunicación y dar las explicaciones pertinentes. Estas son las declaraciones más destacadas de su discurso.

"Como saben, el motivo de esta comparecencia es para dar explicaciones acerca del informe de la UCO acerca de Santos Cerdán. Lo hago para, en primer lugar, pedir perdón a la ciudadanía, naturalmente y especialmente a los militantes", comenzaba Sánchez con gesto serio ante los medios de comunicación que se encontraban en la sede socialista. El perdón ha sido el ingrediente principal de lo expuesto durante las explicaciones del líder del partido que se ha mostrado decepcionado ante las informaciones desveladas por la UCO y que han provocado la dimisión del secretario de organización de la formación política. "Hasta esta mañana yo estaba convencido de la integridad de Santos Cerdán", ha asegurado el presidente del Gobierno.

"Es cierto que circulaban rumores, pero no existía pruebas fehacientes hasta que se ha publicado el informe donde los indicios son graves, muy graves", proseguía Sánchez. "A lo largo de esta tarde le he pedido su dimisión como secretario de organización y como diputado; y por ello, de nuevo, quiero pedir disculpas", afirmaba afectado el líder del PSOE para sentenciar con "el Partido Socialista no debió confiar en Santos Cerdán".

"A pesar del informe del Tribunal de Cuentas que avala los números de la formación, realizaré una auditoría y una restructuración del partido. Siempre he creído en la política limpia y en el juego limpio, siempre he estado comprometido con ello y lo sigo estando", anunciaba Sánchez para dar a conocer los próximos acontecimientos que sucederán en el seno del Partido Socialista. "No existe la corrupción cero, pero sí debe existir la tolerancia cero y eso es lo que estamos demostrando ahora", ha dicho recalcando que "no soy perfecto, tengo muchos defectos, entre ellos creer en la limpieza de la política"

"Me genera mucha tristeza que un proyecto político en el que confían miles de personas se ponga entredicho por unas pocas personas. La respuesta ante la corrupción siempre será muy contundente", ha asegurado haciendo hincapié en que "se ha enterado de del informe de la UCO de la misma forma que los medios de comunicación". "No conocía absolutamente nada, este es un Gobierno que respeta a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado", ha dicho. Respecto a su conversación con Santos Cerdán la tarde de este jueves, ha dicho que "le ha defendido su inocencia y tendrá que ser la Justicia quien tenga que dirimirla". "Desde el punto de vista personal supone una enorme decepción, la contundencia en mis decisiones es igual de proporcional a esa decepción", ha proseguido.

"Conozco a Santos Cerdán desde 2014, he trabajado con él codo con codo. Los indicios de la UCO son una enorme decepción para mí. No soy perfecto, pero creo en la limpieza de la política", ha asegurado mostrando su decepción.

Respecto a la convocatoria de elecciones y lo que sucedió en las primarias de 2014 donde ganó la dirección del partido frente a Eduardo Madina, ha dicho lo siguiente: "Convocatoria electoral no va a haber hasta 2027 porque esto no va de mí ni del PSOE, sino de un proyecto político que hace cosas buenas por el país" y, ante el informe de la UCO y las primarias: El mensaje habla de 2 votos, yo gané por más de 17.000. Los procesos de primarias en el PSOE tienen absoluta garantía, independientemente de algún hecho lamentable como este".