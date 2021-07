Por qué es mejor vivir sin una causa que defender

MyLoupe via Universal Images Group via Getty

Tener una causa que defender da muchísimo trabajo. Supongamos, por ejemplo, que uno está a favor de proteger al cernícalo primilla, un ave que está en peligro de extinción. Para empezar, hay que tener claros los argumentos por los cuales se está a favor de la causa. En esta ocasión son evidentes: que desaparezca una especie siempre es una calamidad. Pero en este caso lo es más, porque el pobre cernícalo primilla no cuenta con la simpatía que despierta el oso panda, ni con la majestuosidad del leopardo de las nieves o el tigre de Sumatra. Por tanto, a su ya de por sí lamentable riesgo de desaparición se suma el de ser ninguneado.

Lo siguiente es cargar a toda hora contra los responsables de la situación que motiva nuestra causa. En este caso, los constructores que usan materiales para los tejados en los que el cernícalo no puede anidar. Y también los agricultores, cuyos controles exhaustivos de los cultivos hacen que el pobre primilla no tenga apenas un insecto que llevarse a la boca, no digamos ya un pequeño roedor. Y por supuesto a todos los que contribuyen a la contaminación general, que somos todos, incluyendo a los niños, a los videntes y a los fareros.