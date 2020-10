Por qué no es buena idea que se pueda pasar de curso sin límite de suspensos

Adiós al concepto de “esfuerzo” como leitmotiv que te hace mejorar día a día para conseguir tus objetivos. Hay mil excusas para no esforzarse: mis padres se han separado, en mi casa hay problemas económicos, soy hiperactivo… pero ya, también, no me gusta madrugar y no rindo tan temprano, es que soy de letras… esto solo crea una sociedad de víctimas donde a cada problema se responde con un derecho, en lugar de con una motivación para seguir adelante. Hablando de motivación…

“Ahora vas y los motivas tú”, le podría decir a la ministra. Es lo que me pasa cuando tengo PILS (alumnos que promocionan por imperativo legal) en mi clase. La Celestina vs. un alumno que sabe que va a pasar de curso sacando un cero en todas las materias. Que sí, que hago teatros en clase, y dramatizo las lecturas de la Celestina, y vemos la adaptación que un grupo de teatro sevillano hace de la obra como si Melibea fuera una choni de barrio y Calisto su Jonathan; si hasta rapeamos algunos fragmentos… Pero no dejan de ser entretenimientos para pasar la hora de clase; a la hora de la verdad, no la van a estudiar, no la van a asimilar, pasan. Y pasan porque, precisamente, saben que pasan (de curso).

Denigración de la profesión docente: poco hay que más que decir de un país donde, en 2019, cada 48 horas se agredía física o verbalmente a un sanitario (esos a los que se les aplaudía a las 20h). Ya de por sí, los docentes somos un colectivo poco valorado: que si tenemos muchas vacaciones, que si los padres de nuestros alumnos nos pagan el sueldo, que si para lo que hacemos cobramos mucho… Si encima un alumno puede promocionar aunque suspenda, yo no sé para qué vengo a clase, mejor que pongan máquinas expendedoras de títulos en las entradas de los centros educativos.