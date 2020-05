Postales poderosas

(Celebración en México del mes o día del niño y la niña. Ve el mundo a través de tu niño/a interior, diviértete, la mente y el cuerpo necesitan distracción para reencontrarse o para encontrar su propósito o misión de vida. Juega, ríe, ensúciate, brinca en los charcos o juega bajo la lluvia, no importa, solo diviértete).

(Celebración del día del maestro y del día de la madre. Ambas son parte muy importante para la formación de un buen profesionista, o de una excelente persona, con ética y valores. Aprender lecciones de vida puede ser, muchas veces, muy doloroso pero es parte de lo que nos va formando para ser los adultos que somos el hoy por hoy. Sé tu propio maestro, porque lo aprendido se queda en tu mente y en tu corazón y tú misma eres la encargada de ponerte la prueba más difícil: saber si lo has aprendido correctamente).

Mes de cosechas. Significa una invitación a pensar en todas las acciones, proyectos, estilos de vida que has hecho en tu vida, si las has comenzado en forma correcta, con amor, con el corazón, sin hacer daño a nadie y para tu más alto bien, entonces seguro la cosecha será la mejor de todas).

(Un mes muy colorido. Significa que no permitas que los pensamientos negativos invadan tu vida, que te llenes de luz y amor para vivir cada experiencia con la mejor y más alta vibración que podemos tener los seres humanos: el amor).

(Mes patrio, celebración de la independencia de México. Significa no solamente honrar a tu país natal por haber nacido en él, sino que también sentirte parte de su cultura, de sus raíces, de su naturaleza como una flor que nace hermosa y tú eres una de ellas).

(Quisimos hacer alusión a la celebración de Halloween, que aunque no es parte de nuestro país, también se celebra con mucho esmero y emoción. Pero le dimos un giro a ese color rojo y negro tan representativo de esta celebración y conectarlo con la madre naturaleza, ya que de ella obtenemos la energía propia de la madre tierra que sube por nuestros chakras y nos ayuda a alinearnos y equilibrarnos en todos los aspectos de nuestras vidas. Convive con la naturaleza, sé amigable con ella, te aseguro que encontrarás mucha paz y armonía en ella).

(En México este mes es muy importante porque celebramos a nuestros fieles difuntos. Podrás encontrar muchas celebraciones llenas de mucho color, cantos y personajes como la Catrina, muy representativa de estas fechas. Significa que no necesitas morir para trascender, no necesitas dejar de existir en cuerpo físico para dejar huella en el corazón de la colectiva y de los que te rodean. También invitamos a honrar a los que ya no están con nosotros desde nuestro corazón).