PP y Vox tratan de desgastar a un Gobierno atrapado por la crisis en Ceuta

“A España no se le echan pulsos, pero no es necesario ir sembrando agravios innecesarios como los que hemos visto por parte de Podemos sin que el señor Sánchez les lleve la contraria”, teoriza el líder conservador. Los populares intentan desgastar diciendo que al Gobierno le ha quedado “grande el tema” y no pide ayuda a los populares, que conocen muy bien Marruecos y Estados Unidos. Además, piensa hacer ruido con este tema en las Cortes en los próximos días con una ofensiva parlamentaria: el PP ha pedido las comparecencias de Carmen Calvo, Arancha González Laya, Fernando Grande-Marlaska y José Luis Escrivá, además de preguntas en las sesión de control. Génova quiere hacer mucho ruido con el tema. Con la mente puesta en las recientes encuestas que dan un subidón tras las elecciones en Madrid, con el PP a tan sólo 4,5 puntos de Sánchez , según el último barómetro del CIS.

Y quien se ha lanzado de lleno contra el Gobierno estos días ha sido Vox, con un cóctel sobre España e inmigración que salpica todo su discurso y con el que quiere ganar más votantes. El propio Santiago Abascal se trasladó hasta Ceuta para hablar de “invasión”. “Esto es una prueba de la incapacidad del Gobierno de Pedro Sánchez para defender nuestras fronteras, rindiendo la frontera sur de España tanto en nuestras costas mediterránea como en Canarias, en Ceuta y en Melilla, lo que ha permitido que Marruecos se atreva a desarrollar un chantaje y una operación político-militar de estas características que ha colocado a España contra las cuerdas”, clamaba desde la ciudad autónoma.

Este extremismo de Vox se ha puesto de manifiesto durante estas horas por el reparto de menores no acompañados entre las autonomías (Galicia y Madrid serán las que más acojan). Los de Santiago Abascal se muestran contrarios a dar cobijo a los menores y, por esta razón, han vuelto a tensar la cuerda en Andalucía y a poner en jaque a la Junta (gobernada por PP y Cs), ya que retiran su apoyo a cualquier iniciativa que no lleve su firma a partir de ahora. No obstante, esto no puede desembocar en un adelanto electoral inmediato porque no puede haber comicios en julio y agosto en esa comunidad.