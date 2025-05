Decenas de miles de personas salen a la calle para denunciar la "situación insostenible" de la sanidad pública en Madrid

Miles de personas han vuelto a salir a las calles de Madrid para denunciar la "situación insostenible" de la sanidad pública y exigir que se ponga fin a una situación con la que creen que buscan el "desmantelamiento" de los servicios públicos. "Es un derecho de todos", han reclamado.

Bajo el lema 'Salvemos nuestra Sanidad Pública', la protesta ha reunido a más de cien asociaciones vecinales, plataformas y entidades que han pedido al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que dejen de convertir la sanidad pública "en un negocio privado".

Según los datos de Delegación del Gobierno, han asistido 30.000 personas, frente a los 200.000 asistentes que aseguran por parte de la organización que ha convocado la movilización en Madrid.

El colectivo 'Vecinas y Vecinos de barrios y pueblos de Madrid' ha asegurado que ya ha entregado más de 30.000 reclamaciones formales a la Consejería de Sanidad, pero no han "obtenido respuesta".

La periodista Olga Rodríguez ha leído un manifiesto en el que ha denunciado "el abandono deliberado de la Sanidad Pública madrileña por parte de la Comunidad de Madrid". "Una sanidad que nos pertenece a todas y a todos, pero que el Gobierno del Partido Popular está desmantelando para convertirla en un negocio privado. La situación es insostenible", ha detallado.

Con protagonismo de pañuelos de color blanco, símbolo del personal sanitario, también "víctimas" de la situación, y de camisetas con el lema 'Sanidad Pública' con un corazón verde, profesionales sanitarios y vecinos han alzado su voz al unísono contra el deterioro del sistema sanitario con consignas como "manos arriba esto es un atraco".

La oposición, presente en la manifestación

Desde el PSOE, la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, la secretaria de Organización del PSOE de Madrid, Pilar Sánchez Acera, y la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha asistido a la convocatoria.

Sánchez Acera ha acusado al Gobierno de la Comunidad de Madrid de estar "destrozando" la sanidad pública y cree que el sistema madrileño "está colapsando y asfixiado" y al que se "está dejando sin medios".

"Su entorno se forró y se está forrando con ello. No olvidemos que el PP de la señora Ayuso está regando con un pastizal a la sanidad privada. Lo que Ayuso da le viene de vuelta en otro escenario. No olvidemos nunca eso. Casi la mitad de la población madrileña ya tiene un seguro privado. Ya ha asumido que para tener una cita médica tiene que hacerlo con un seguro privado", ha dicho.

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, también ha cargado este domingo contra un modelo sanitario impulsado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad que favorece intereses privados "a cambio de favores inconfesables".

"El dinero que se debería estar yendo a reforzar la Atención Primaria, que es el derecho a la salud de los madrileños y las madrileñas, se está yendo a engordar las cuentas del Grupo Quirón y, sobre todo, no sabemos a cambio de qué beneficio de la señora Ayuso y de ese triángulo amoroso entre su novio Quirón y ella", ha denunciado en declaraciones a los medios.

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, ha advertido este domingo de la situación "crítica" en la que se encuentra la Sanidad Pública madrileña por una gestión "criminal" por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y ha reclamado acabar con las privatizaciones.

"No hay democracia y no hay dignidad de la vida si cuando te pones enferma no puedes acudir al mejor hospital público", ha señalado en declaraciones a los medios. "Quien se beneficia de que haya miles de familias que no tienen pediatra, que no tienen la atención sanitaria que merecen, es la familia de Ayuso y grandes grupos empresariales que hacen negocio con el derecho a la salud, como el Grupo Quirón", ha indicado.

