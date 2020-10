Así se cerraron los primeros presupuestos del Gobierno de coalición

No fue un teatro. Podemos estaba dispuesto a no apoyar los presupuestos el lunes por la tarde. Pablo Iglesias tenía en mente que no sólo había que acordar el borrador del anteproyecto, sino que dentro de ese marco de pacto había que incluir medias sobre los alquileres y el Ingreso Mínimo Vital. Y si el PSOE no cedía, estaba dispuesto a dejar en solitario a los socialistas con las cuentas y no hacerse la foto.

Han sido 24 horas de infarto hasta aprobar los primeros presupuestos del Gobierno de coalición. Las cuentas con mayor gasto social de la historia de España en mitad de la segunda ola de una pandemia que nadie se imaginaba. El Consejo de Ministros daba luz verde al final el lunes al mediodía con satisfacción por ambas partes. Pero hubo momentos de tensión, de encallamiento.