La primera decisión de Elon Musk como dueño de Twitter: despedir a los altos cargos

El multimillonario Elon Musk ya es el nuevo dueño de Twitter después de completar la compra de la red social por un valor de 44.000 millones de dólares. Además, el hombre más rico del mundo ha tomado su primera decisión en el cargo: despedir a cuatro de sus máximos responsables, entre ellos el consejero delegado, Parag Agrawal, según informaciones publicadas por The New York Times, The Washington Post y la CNN, que citaron a fuentes anónimas conocedoras de la situación.