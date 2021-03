Cómo gestionar tus nervios y tu relación cuando te pasas todo el día con tu pareja

En circunstancias normales, “al final de la jornada laboral, la gente traía anécdotas del trabajo o de cualquier cosa que hubiera pasado ese día. Salían con sus amigos y eso ayudaba a crear experiencias. Ahora, al final del día, como has estado todo el rato junto a la otra persona, ya está al tanto de lo que te ha pasado”, reflexiona. La mayoría de las parejas ya no se cuentan experiencias emocionantes o divertidas porque se han quedado sin ellas y no saben de qué más hablar.