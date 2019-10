Programar la obsolescencia

Tengo la inmensa suerte de contar con un amigo al que le encanta el cine. No cualquier tipo de cine, por supuesto, sino uno muy concreto, aquel rodado entre los años treinta y los años cincuenta. Ni un año más ni uno menos, solo esas décadas.

Bizarramente, él no se considera un cinéfilo y, cuando discutimos, insiste en que a quienes les gusta verdaderamente el cine aceptan todo de él, sus bondades y sus pecados; los años veinte y los años noventa; sus flagrantes errores y sus virtudes. Sin embargo, él es un apasionado, se siente subyugado por las tramas, por las actrices, por la fotografía y por los guiones. En sus labios se destila auténtica pasión y, quienes le conocemos, sabemos que se ha encomendado al cine por completo, a ese que le engatusa y que le transporta a una época en la que la industria le dedicaba constante mimo y dedicación.

En el extremo opuesto, existe hoy en día una tendencia incomprensible de programar en televisión un cine actual de moderada o escasa calidad. Películas que se ruedan a granel y se ofertan en packs de decenas. Cintas que se consumen, apenas se disfrutan y se olvidan con el mismo apresuramiento con que cualquiera se afana por llegar a la parada del autobús.

No me refiero a las tv movies, las cuales he investigado con denuedo durante los últimos años, y que sin duda darían lugar a un artículo aparte, sino a películas de estudios consagrados que se generan pensando en un beneficio a prueba de incertidumbre. Acción extenuante, efectos especiales, tramas endebles y actores jóvenes, muy jóvenes. Todo esto unido a una amplísima campaña de márketing constituye un cócktail Molotov que genera una enorme onda expansiva, pero que se desvanece tan pronto como emergen los títulos de crédito.