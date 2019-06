¿Qué animales eran Timón y Pumba de 'El rey león'?

🎶Hakuna Matata, vive y deja vivir, Hakuna Matata, vive y sé feliz... Ningún problema debe hacerte sufrir. Lo más facil es Saber decir ¡Hakuna Matata!🎶





Recuerdo desbloqueado: Timón y Pumba marcaron nuestra infancia. Los mejores amigos de Simba en El Rey León fueron de los secundarios de Disney que más se recuerdan y que volverán a ser actualidad próximamente con el estreno de la película de acción real que se estrena el próximo 19 de julio. Sí, estaban Scar, Rafiki, Zazú o Nala, pero como este dúo de simpáticos animales ninguno.

A pesar de que estos animalillos que se pegaban atracones de bichos en la sabana eran los encargados de quitarle dramatismo a la muerte de Mufasa, mucha gente desconoce de qué especie son.

Pues bien, Timón no es una rata, ni una ardilla. Es un suricato. Y Pumba no es un cerdo gigante, es un jabalí verrugoso. A pesar de lo que veíamos en la película, ninguna de estas dos especies come bichos.

Los suricatos son unos mamíferos carnívoros que viven en el desierto del Kalahari (sur de África) y pueden medir entre entre 25 y 35 centímetros. Son animales diurnos y grandes excavadores, ya que viven en madrigueras. Como curiosidad, en ocasiones las madres se comen a sus crías. Además, las hembras son las que dominan en la especie.