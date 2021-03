Que el odio no quede impune

El victimismo es uno de los factores más poderosos en procesos de radicalización violenta. En el pasado, funcionó con extraordinaria eficacia en Euskadi para reclutar a adolescentes en el caldo de cultivo de la violencia. Lejos de ser condenados por los responsables políticos de la órbita independentista de ultraizquierda, los radicalizados actúan con la coraza de un cierto amparo, de una justificación política.

Esta deriva tan preocupante es lo que nos ha llevado a alertar a Europol. Hemos pedido una misión de investigación sobre la situación en el terreno, alarmados por la confluencia de viejas y nuevas fobias de intolerancia y odio. Hay fuerzas políticas, y esto es extraordinariamente grave, que prefieren consentir la normalización del odio y de la intolerancia con motivación ideológica antidemocrática.

No. No puede ser. No podemos descuidar ningún flanco. Con lo que hemos pasado, no vamos a dar ningún paso atrás para prevenir la generación y la difusión de los discursos de odio. La democracia es frágil y las grietas pueden terminar con el edificio.