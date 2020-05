Qué fue de la presentadora Ana García Lozano

Telecinco Ana García Lozano en su programa de televisión.

“A veces parece que si no sales en la tele no haces nada”. No es el caso de Ana García Lozano (Valencia, 1963), pero sí son sus palabras. Lo último que presentó en la pequeña pantalla fue Tenemos que hablar, en TVE, en el año 2013.

Sin duda, si hay un programa por el que la gente la recuerda especialmente, ese fue el de Ana, en Telecinco, que finalizó en 1999 tras cuatro años en la parrilla. Con él consiguió la nominación al TP de Oro como Mejor presentadora. “Lo dejé cuando nació mi hija, muy prematura, en enero de ese año”, explica la sobrina del cantante Manolo Escobar.

Antes y después de Ana tuvo la ocasión de hacer otras muchas cosas: presentar en Canal sur, en Telemadrid, hacer un programa de debates en TVE (Esta es mi historia) o una especie de reality en la misma cadena, Préstame tu vida. Además hay que sumar toda su trayectoria en Punto Radio, que le valió la Antena de Oro en 2006.

Compaginaba radio y televisión, pero su vida cogió otro rumbo en 2013. “No acabé desencantada del medio, como muchos compañeros que dicen que lo dejaron. Yo no he dejado la tele, la tele me ha dejado a mí”, aclara sobre su desaparición de la parrilla: “Dejaron de contar conmigo y no pasa nada, lo entiendo, porque obviamente surge gente nueva”.

Ahora es coach y se dedica a impartir cursos de comunicación en empresas para hablar en público o hacer presentaciones. Además, cuentan con ella para presentar galas y eventos, aunque de momento el confinamiento la retenga, como a todos, en casa.

A pesar de vivir en Madrid, su cuarentena la está pasando en Málaga. Su marido —el productor Víctor García— empezó a teletrabajar antes de que se decretara el estado de alarma, y la pareja y sus dos hijos, Pablo y Natalia, se adelantaron a la situación. “Dijimos de irnos. Que si tenía que pasar algo fuese aquí, porque mi madre es de Torremolinos y así la tengo más cerca. Además, esta casa nos permite tener un poco de independencia a todos”, detalla.

YouTube Ana García Lozano actualmente.

También colabora con la revista Corazón, en la que publica entrevistas solidarias, de gente popular que colabora con alguna causa.

Su proyecto de futuro no pasa por televisión: “Me suelo entusiasmar con lo que tengo entre manos, sea lo que sea. Hay vida fuera de la tele. La tele me gusta, la radio me encanta, pero hay vida fuera de esos dos medios”. Su proyecto es, por tanto, retomar su trabajo habitual, “volver a la rutina, como todos”.

¿Regresaría a la televisión? Tendría que ver en qué condiciones y para qué. “Desde que soy coach el ‘para qué’ es muy importante, más que ‘el por qué‘. No volvería para dejar de tener la vida que tengo ahora, que me permite ser muy libre. Te da una independencia que no tienes con un programa diario. Mi ‘para qué’ sería para seguir siendo feliz”, concluye.