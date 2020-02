Que los católicos ofendan a Willy Toledo

BENJAMIN CREMEL via Getty Images

BENJAMIN CREMEL via Getty Images Willy Toledo.

Pero la Justicia no puede moverse por voluntarismos ni templar gaitas cuando le corresponde frenar una herida moral que cada día crece más en nuestro país. Resolvamos este problema de una vez por todas. Apliquemos sin contemplaciones la ley del talión a Willy Toledo. Él ofende a los católicos. Que los católicos le ofendan a él.

Ya está bien. Es necesario endurecer las penas por delitos de ofensa a los sentimientos religiosos, como el cometido por Willy Toledo . Sabemos que la justicia no ha de buscar la venganza sino la reinserción del delincuente, pero también es cierto que los jueces han de buscar una reparación moral del daño que los católicos han sufrido por las blasfemias de Toledo. No basta con una multa, que para ellos o los medios de comunicación que les amparan es calderilla. Han de dictarse sentencias ejemplarizantes. Jesucristo nos enseñó a ofrecer la otra mejilla en caso de agresión, lo que en el siglo XXI se traduce en ofrecer Facebook cuando te han ofendido en Twitter.

Sí, propongo que se condene a Willy Toledo a sufrir una ofensa en sus sentimientos ateos. Sin medias tintas ni tibiezas postconciliares. Precisando más, la pena consistiría en que alguien cuelgue un tuit en el que se cague en el ateísmo, así, con todas las letras, igual que él colgó un tweet en el que se cagaba en Dios y en su madre -un momento, ¿la Virgen es hija de Dios o es su madre? Ahora me entra la duda-. Agentes judiciales garantizarían que el reo lea dicho tweet, para que no pueda borrarlo y no quedar ofendido. Se va a enterar.

Idealmente, el tuit debería colgarlo alguno de los católicos agraviados, pero si el mandamiento del perdón propio de su religión les impide hacerlo -lo de los veintidós meses de multa que piden contra Toledo los abogados católicos si eso ya tal…-, yo mismo pongo mi cuenta y mi teclado al servicio de la ley del talión. Especialistas en paleofilología acadia han descubierto que llevamos más de tres mil años traduciendo erróneamente el Código de Hammurabi. No es “ojo por ojo, diente por diente”, sino “tuit por tuit, ofendidito por ofendidito”.