Lo que significó Pablo Iglesias para mi generación

Tenía 18 años en 2011 y fue en la acampada del 15-M, rodeada de activistas y jóvenes combativos, donde decidí estudiar Ciencias Políticas. Cientos de personas juntas habían tomado la plaza más emblemática de Madrid con miles de propuestas para cambiar el mundo y mi yo adolescente quería saber qué había provocado esa movilización. Aún no había sido víctima de contratos basura ni de alquileres por las nubes. Eso llegó más tarde y me hizo comprender la rabia que se respiraba en la Puerta del Sol.

Fue un año después, durante el primer año de universidad, cuando descubrí a Pablo Iglesias. No, no estudié en Somosaguas, sino en la Universidad Autónoma, donde se comparte facultad con Derecho y los alumnos estaban -al menos entonces- mucho menos politizados que en otros campus. Mi compañera Cris me puso un vídeo de ‘La Tuerka’ en el que un tipo con coleta y pendientes hablaba claramente de lo que nos afectaba a los jóvenes, de un sistema podrido o de la falta de expectativas. No tenía problemas entonces en señalar a los poderosos desde su canal de Youtube y hablar del verdadero “poder de la gente”. A muchos en clase nos tenía enganchados.