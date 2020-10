'Quienes manejan los hilos'

El 24 de octubre de 2019, el día de la exhumación de Franco, se nos planteó en la radio uno de esos dilemas a los que hay dar una respuesta eficiente y en el menor tiempo posible: ¿Qué contamos a la cuatro de la tarde que no se haya dicho todavía?

Desde primera hora de la mañana, todos los medios nos habíamos volcado en narrar, enseñar, describir, contextualizar y analizar un capítulo histórico. Uno más. Llevamos una buena racha. Y, a pesar de la grandilocuencia del calificativo y de lo que nutrirán nuestra futuras batallitas ante nuestros nietos, hubiéramos preferido ahorrarnos el privilegio de ser testigos directos de alguno de ellos. Además, como novelista, son episodios que te sitúan frente a la amenaza más temida: que la realidad ya te lo haya contado todo; la misma que sufría como periodista. ¡Menuda gracia esa afición por las jornadas históricas!

Sin embargo, como muy bien decía mi abuela, «dios aprieta, pero no ahoga» (si es usted especialmente sensible a esta jerga por su convencido ateísmo, tenga a bien disculpar al refranero popular, que es un dogma que jamás defrauda). Alguien recordó lo que nos había confiado, no hacía mucho tiempo, y quizás en el entorno relajado de una cena entre miembros del equipo de La Ventana y afines, el señor de Concostrina. Jesús Pozo, amigo y periodista, fotógrafo y estupendo conversador, se soltó en la sobremesa y nos puso al corriente de una leyenda que circula por los mentideros de Madrid desde hace décadas: Franco nunca estuvo enterrado en el Valle de los Caídos.