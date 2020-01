La Constitución es gramaticalmente "impecable", según la RAE, que sí aboga por incluir 'reina' y 'princesa'

La Real Academia Española (RAE) ha hecho público este lunes 20 de enero su informe sobre el lenguaje inclusivo en la Constitución en el que recomienda incluir en varios artículos los términos reina y princesa y dejan abierta la puerta a desdoblar algunos cargos, como el de presidente del Gobierno y presidenta del Gobierno.

“La Constitución española es gramaticalmente impecable”, ha señalado el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado, en una rueda de prensa en los que ha dado a conocer los cambios propuestos por los académicos en el informe aprobado el pasado jueves por unanimidad y que ya está en poder del Gobierno.

Las principales recomendaciones aluden al hecho de que la palabra reina ―pese a aparecer dos veces― no aparece como titular de la Corona, por lo que contempla desdoblar rey y reina o utilizar fórmulas alternativas como la Corona para “evitar excesivas reiteraciones”.

En el caso de princesa, recuerdan que no aparece en la Carta Magna a pesar de que sí aparece príncipe en tres artículos. La solución propuesta por los académicos sería sustituir estas tres menciones por “fórmulas coordinadas” como el príncipe o la princesa de Asturias.

Respecto a los cargos individuales, la RAE propone varias opciones aunque no cierra ninguna de ellas “al no fundamentarse en criterios lingüísticos”. “Estas denominaciones (en femenino) no vienen impuestas ni por razones jurídicas ni lingüísticas sino por razones políticas o sociológicas”, ha resaltado el informe.

Entre los ejemplos a los que alude se habla de presidenta del Gobierno o Defensora del pueblo. La RAE considera que cuando estos cargos se usan solo en masculino “poseen o no valor inclusivo en función del contexto sintáctico en el que se encuentren”.