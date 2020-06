Rápido, un psiquiatra

Una jueza de Madrid decidió echarse al monte en pleno estado de alarma e iniciar un procedimiento de alta velocidad para determinar si el delegado del Gobierno incurrió en responsabilidad penal por haber autorizado la marcha del 8-M. Y como las prisas no suelen ser buenas, ayer la Fiscalía de Madrid le dio un buen revolcón. Del texto de su recurso se desprende que si hubo razones para ese movimiento, estas no fueron jurídicas. El auto de incoación de diligencias era, y es, una chapuza. Resulta que, entre otros varios argumentos, José Manuel Franco no dictó ninguna resolución, y si no hay resolución sino una mera comunicación de los convocantes, pues no hay prevaricación administrativa.

Puede que no por casualidad la instrucción de esta causa sin causa haya tenido antes de empezar a recorrer el primer tramo sus primeros efectos secundarios: al encargar la señora magistrada la averiguación de lo que por lo visto no había que averiguar a agentes concretos de la Guardia Civil, y proceder a la carrera sin ser un asunto de urgencia, no funcionó correctamente el engranaje y se produjo la colisión con el también magistrado y ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. Pura y castiza teoría del caos.

Este asunto es ciertamente resbaladizo, y de extenderse –que ya no parece posible– podría descabezar políticamente a toda Europa y parte del extranjero, incluso con efectos retroactivos en España. Ya puestos a endiosar al surrealismo… La jurisprudencia está llena de procedimientos con arrancada de caballo que se vacían de contenido porque es imposible establecer la relación directa causa-efecto.

La relación causal tiene sus reglas. No se puede basar en sensaciones y presentimientos ni en principios generales de supuesto sentido común. ¿Cómo pensaba si señoría que podía establecerse que uno o una de los asistentes a la marcha feminista se contagió en la concentración y no en el metro o en el taxi?

Más fácil sería incluso demostrar una causalidad directa entre las medidas de recortes llevadas a cabo por el Gobierno de Rajoy y los suicidios o los incendios provocados por braseros por no poder afrontar el pago de la factura de la luz.

Hay, por otra parte, otra circunstancia fundamental: muchas decisiones de los gobiernos se toman teniendo en cuenta a la vez diversas circunstancias: la economía no es la menor. Es el principio de precaución.

Puede haber una responsabilidad política en alguna vertiente de la gestión de la pandemia que se dirima exclusivamente en las urnas, pero de ninguna manera una penal. Los brutales tijeretazos que se afrontaron por el Gobierno del PP tuvieron esas consecuencias electorales, o no, pero jurídicamente fueron decisiones legítimas.