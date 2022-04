Un recibo bancario confirma el segundo pago a otra empresa que supuestamente estafó al Ayuntamiento de Madrid

Alejandro Martínez Vélez/Europa Press via Getty Images

Nueva información sobre el caso mascarillas que afecta al Ayuntamiento de Madrid, ante una presunta segunda estafa en los contratos de venta de material sanitario durante la pandemia . Se trata de la adquisición de medio millón de tapabocas defectuosas a la firma Sinclair and Wilde, empresa con base en Nueva York y encabeza por Philippe Haim Solomon. Según ha publicado este viernes El País , un documento bancario confirma que el Consistorio efectuó un segundo pago a a dicha firma por un valor de 1,25 millones de euros.

Precisamente, fue el 23 de marzo de 2020 cuando el Ayuntamiento madrileño autorizó la compra de medio millón de mascarillas a Sinclair and Wilde. Al día siguiente se hizo el primer pago, de 1,25 millones de euros, que suponía la mitad del precio acordado por los productos sanitarios. Tres semanas después se produce el segundo pago y los artículos llegaron al Ayuntamiento el 23 de abril, según recoge dicho medio de comunicación.

La investigación

El País ha contactado con el Consistorio, que no ha querido dar detalles de este caso alegando que “todo está judicializado”. Con todo, no se ha aclarado qué tipo de irregularidades se detectaron presuntamente el 7 de abril. En este sentido, tras recibir la denuncia de la Policía, el Juzgado de Instrucción 30 de Madrid abrió una investigación que no fructificó al ser imposible de localizar al empresario Philippe Haim Solomon.