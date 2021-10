Renée Zellweger, irreconocible en su nueva serie

Olviden a la entrañable Bridget Jones. Renée Zellweger también la ha dejado de lado para meterse en la piel de la asesina convicta Pam Hupp. La estadounidense, condenada a cadena perpetua, está acusada de asesinar en 2016 a su amiga, Betsy Faria, en su casa. Allí la acuchilló cuando estaba tendida en el sofá, tras acompañarla a su tratamiento de quimioterapia, según el informe del fiscal. Después, consiguió que inculparan al marido de la víctima por medio de un montaje.

Los fans de la actriz de 52 años ya la han podido ver en Nueva Orleans caracterizada para la serie de la NBC, The Thing About Pam, en medio de un paisaje nevado. La protagonista de Judy aparece vestida de tal forma que aparenta haber subido de talla y con prótesis faciales. Imposible no recordar a Charlize Theron en Monster.