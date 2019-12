¿Por qué nos volvemos tan locos con la Lotería de Navidad?

Da igual que año tras año el balance sea el mismo: decepción. Existe una fiebre consumista por una lotería que no es, ni de lejos, la más rentable para sus jugadores. El ganador del ‘Gordo’ recibe 400.000 euros por décimo (el premio que se canta –4 milloneeeeees de eeeeeeuros– corresponde al billete, compuesto por 10 décimos) y a eso hay que quitarle un 20% que se queda Hacienda (descontados los 20.000 primeros euros del premio). Total, un montante de 324.000€. Que vienen muy bien “para tapar agujeros” –venga clichés–, pero no para vivir de ello. Mucho menos si cae un premio inferior o una de las míticas pedreas. Miiiiiiiiil eeeeeuros.

“Es una tradición más. Venir a por el décimo como quien va a hacer otras compras, está en nuestras costumbres”, confiesa Simón, un caballero que presume de su peculiar bastón con la imagen de un amigo. Se lleva todas las atenciones de los periodistas que buscan historias como la suya en la interminable fila de compradores: “No es un amuleto, lo hice por un amigo y al final me lo quedé yo, aunque me ofrecen dinero por él. Me encanta usarlo”. Y que le pregunten por él, aunque no lo diga abiertamente.

El gasto medio por persona

Simón, como Alejandra y Jessica, son parte de la media de gasto por habitante en España en la Lotería de Navidad: 67 euros nos dejamos por cabeza solo para ese día, según los datos de 2018. Algo así como tres décimos a 20 euros cada uno más varias participaciones. Ese invento de las participaciones –boletos de menor cuantía– es otro de los sellos del sorteo navideño: las “papeletas del colegio de mis hijos” a cinco euros o “del equipo de fútbol de mi barrio” con las que te asalta el compañero de oficina. De esas que pagas tres euros y juegas dos y que si tocan queda hasta feo ir a cobrar.

Es un juego caro, en el que los premios son menos elevados que en otros similares y, sin embargo, forma parte del ADN de España desde su origen en el siglo XIX. La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado, conforme a sus datos de 2016 cifró en 8.808,8 los millones de euros invertidos en loterías estatales. De ellos, más de la mitad corresponden a la Lotería Nacional (4.976), cuyo principal eje es el Sorteo de Navidad, con alrededor de 2.900 millones solo en un día –cuantía registrada en 2018– muy por encima del Niño o los restantes sorteos ordinarios. La Primitiva, pese a sus suculentos botes se queda lejos, con 3.580 millones anuales. Y ni hablemos ya de las Quinielas, en estado crítico en los últimos años.