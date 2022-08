Ribera: "Lo que había era una voluntad clara de imponer una retirada del decreto"

De la misma forma, Ribera ha insistido en que habrá un período transitorio para poder adaptarse a la implantación de las medidas. También ha apuntado que la vocación del plan no es sancionadora: “No se pretende sancionar, se pretende encauzar. No creo que nadie vaya a imponer multas de forma automática, habrá que haber un análisis de por qué no se está cumpliendo”.