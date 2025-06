Santos Cerdán, el gestor de las mordidas de la 'trama Koldo' que deja al PSOE contra las cuerdas

Una mano en la sombra, un hombre de confianza, aquel al que se llama cuando no hay nadie más a quien llamar. La trayectoria de Pedro Sánchez no se entiende sin la figura de Santos Cerdán. Nacido en Milagro (Navarra, 1969) se trata de uno de los cimientos fundamentales del Partido Socialista en la última década. El pasado jueves, la clave de bóveda se ha convertido en protagonista de la actualidad política debido a una grabación de Koldo García intervenida por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que le ha relacionado con cobro de comisiones y mordidas. El mismo día, Cerdán a su llegada al Congreso de los diputados negaba cualquier tipo de interacción semejante, instantes después, el informe salía a la luz al mediodía mientras el ahora ex secretario de coordinación socialista se encontraba en el pleno. El resultado ha concluido con la dimisión y el abandono de todos los cargos de Cerdán.

Con estrecha relación con el partido desde la cuna —su padre y su abuelo tenían carnet del PSOE— cursó estudios en Formación Profesional de segundo grado y en 2004 entró en política como miembro de la Comisión Ejecutiva Regional de Navarra del partido al que se afilió en 1999, donde también ocupó otros cargos como concejal de su pueblo. En 2014 pegó el salto al Parlamento Floral de Navarra, donde se mantuvo hasta 2017, año en el que se consolidó en la política nacional, convirtiéndose en figura clave para que Pedro Sánchez 'remontara' y se hiciera con el liderazgo del Partido Socialista frente a Susana Díaz y la vieja guardia de la formación. Desde que Cerdán consiguió su acta de diputado pasó a ser el engranaje clave por el que funcionaba el partido y la figura política de Sánchez.

También fue presidente de la Fundación Pablo Iglesias, una institución dedicada a divulgar el pensamiento socialista, vinculado a la Unión General de Trabajadores y al PSOE, puesto del que fue sustituido en 2022 por la consejera de Estado, María Luisa Carcedo.

Desde entonces, la moción de censura a Mariano Rajoy, donde jugó un papel clave en el convencimiento del Partido Nacionalista Vasco; las negociaciones en Bruselas con Carles Puigdemont, que le otorgaron a Sánchez los siete votos indispensables de Junts para ser presidente; y otros puntos clave de la historia política reciente del país llevan en la sombra su firma. Sin embargo, se trata también de la segunda mano derecha del actual presidente del Gobierno. La primera fue José Luis Ábalos, cuyo exasesor Koldo García ha sido uno de los ejes que el informe de la UCO señala acerca del cobro de mordidas, que también conocía a Santos —como mínimo desde 2011 — y que conforma un presunto triángulo entre los dos secretarios de organización y el exasesor.

El 30 de abril del año pasado compareció ante el comité de investigación respecto a su cercanía con Koldo García, donde admitió conocerlo y tener contacto directo con él, pero negó tener conocimiento sobre sus negocios. Fue entonces cuando el triángulo de Koldo, Ábalos y Cerdán empezó a cobrar forma para las investigaciones paralelas que se estaban llevando a cabo a cerca de las comisiones y mordidas en las contrataciones de obra pública.

Desde 2021, Santos Cerdán es el secretario de Organización del Partido Socialista sustituyendo a José Luis Ábalos, que abandonó el ministerio sin motivo aparente. Una confianza plena por parte del Gobierno que ha perdurado hasta este momento y donde recae el peso de la dirección del partido que se encuentra en Moncloa. Paradójicamente, también fue Cerdán quien convenció a Ábalos para volver a la política institucional presentándose a las elecciones del 23-J de 2023. Pocos meses después de que se revalidase la presidencia del Gobierno de Pedro Sánchez, Cerdán le pidió que entregara el acta de diputado a Ábalos. Este no cedió y se convirtió en un diputado del grupo mixto donde trataría de "limpiar su nombre", "demostrar su inocencia" y "en aras de la responsabilidad política".

En las últimas semanas, Santos Cerdán ha caído en el epicentro del entramado del 'caso Koldo' debido a que se le involucraba directamente gracias a un informe de la UCO que fue desvelado el pasado jueves y que le apunta como 'cabecilla' de todo el entramado. "Resulta relevante el hecho de que las licitaciones no fueran únicamente determinadas por Koldo y Ábalos, sino que requiriesen de un conocimiento previo de Santos", apunta de forma determinante el archivo de la Guardia Civil al que ha tenido acceso El HuffPost.

Cerdán ha negado su implicación en los últimos días. En un intento de anticiparse a la UCO, cuyo informe se hizo público en el mediodía del pasado jueves, aseguró haber preguntado "muchas veces" por cuestiones vinculadas a la obra pública, pero siempre negó irregularidad alguna y tildó lo publicado de "mentiras". Desde el partido también se salió en defensa del secretario de organización una vez la Cadena Ser publicara las conversaciones filtradas entre Koldo y Santos. "Santos Cerdán no ha participado, mucho menos influido, en adjudicaciones de obra pública. Jamás ha cobrado una comisión por ello", aseguraban fuentes socialistas.

Ahora, la historia de Santos ha llegado a un callejón sin salida en su trayectoria política después de que se haya levantado el secreto de sumario del informe de la UCO que le señala como la punta de la peonza de todo el entramado y que ha provocado su dimisión. El Tribunal Supremo ha llamado a comparecer a tres de los cuatro miembros que viajó en un viejo Renault por toda España para las primarias del partido de 2017. Koldo y Ábalos están citados para comparecer ante su señoría el 24 de junio y Cerdán lo hará al día siguiente, el 25 de junio a las 10 de la mañana. Gritos de dimisión protagonizaron la sesión en el Congreso del pasado jueves y podrían ser los últimos minutos como diputado y como secretario de organización de la formación socialista.

"Son tiempos complicados, pero el PSOE es más necesario que nunca. Y yo siempre haré lo que sea mejor para mi partido, y para mi país. Reitero mi inocencia y confío que la misma quede clara tras mi declaración", han sido las últimas palabras con las que se ha despedido Santos Cerdán.