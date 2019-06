Rivera e Iglesias, a golpe de autolesión

En el caso de Ciudadanos, “aunque se reproduzcan las elecciones estamos en las mismas. Solo con su abstención no vale, porque se han creado dos bloques y no variará mucho el resultado en las urnas”, apunta un reputado asesor político.

El desacierto que desencadenó el desmentido de El Elíseo a Rivera es una de esas incomprensibles equivocaciones difíciles de borrar. “El ridículo de que el Gobierno francés te deje como un mentiroso no se va a olvidar en años. Y lo peor es que te has metido tu solo entre los pies de los caballos, sin que nadie te diera ni siquiera un empujoncito”, dice un crítico dentro de la formación. El abandono de Toni Roldán y Javier Nart esta misma semana o la ruptura con Valls han dejado noqueada a la cúpula. “La falta de inteligencia es tal, que como respuesta encumbran a Marcos de Quinto, un señor al que la vanidad no le cabe por la puerta”, añade la misma fuente, convencida de que ese es otro paso en falso.

Mientras en el PSOE aseguran que el empeño de Iglesias por lograr sillones no es factible, en el PP no quieren oír hablar de elecciones a pesar de que Vox se ha desinflado en las encuestas a la velocidad de la luz. Los bloques no cambiarán, aseguran los demóscopos, y los resultados de las elecciones de mayo no se deben extrapolar porque no se vota en la misma clave. Puede que el PP ampliase la brecha sobre Ciudadanos, pero está por ver a quién elegirían los votantes de Vox defraudados.

¿Hasta dónde están dispuestos a llegar los líderes de los nuevos partidos?

Síguenos también en el Facebook de El HuffPost Blogs