Romper el hielo con David Safier

rafax via Getty Images Un desprendimiento de hielo de un glaciar por efecto de la crisis climática.

El karma me ha llevado a entrevistar al novelista alemán David Safier, que ha publicado recientemente Rompamos el hielo (Seix Barral, 2020). No hice nada especial para iniciar la conversación, lo prometo. Además, su nueva obra entra de lleno en un problema ecológico que no necesita prolegómenos: el calentamiento global.

ANDRÉS LOMEÑA: Se ha acercado al cambio climático desde el humor, aunque parece un tema más adecuado para la ciencia-ficción distópica. No sé si podemos reírnos porque se nos acaba el tiempo para reaccionar…

DAVID SAFIER: Sí, no hay tiempo que perder. Hay un montón de novelas distópicas, pero sabrás que a mí me gusta escribir sobre el potencial humano. Por eso mi novela es una especie de utopía. Empieza con la imagen de Urga, una mujer de la Edad de Piedra a la que encuentran en el hielo ártico, que se derrite y al final… no destripemos la historia. El libro es una novela utópica divertida, un punto de vista refrescante para un tema tan existencial.

A.L.: Félix quiere triunfar con una aplicación de móvil. ¿Será que no nos tomamos en serio el cambio climático por nuestro exceso de confianza con las nuevas tecnologías?

D.S.: El problema que hay con la mayoría de apps exitosas es que extraen datos y explotan a las personas. Las grandes empresas no son la solución. Por otra parte, no cambiaremos el clima si no invertimos más en soluciones tecnológicas. Cambiar la mentalidad es insuficiente.

Con la coronacrisis, vemos que no se puede acabar con el problema solo mediante un comportamiento ejemplar. La vacuna, con suerte, frenará la epidemia. El cambio climático es un problema a largo plazo mucho mayor, así que necesitamos tanto cambios comportamentales como soluciones tecnológicas.

A.L.: Usa onomatopeyas con frecuencia, ya sea en el título de su novela ¡Muuu! o en Rompamos el hielo, cuando el mamut grita: ¡Trö!

D.S.: ¡Me encantan! Quizás me transportan a mis primeras lecturas de niño: los cómics del pato Donald.