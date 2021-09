Sally Rooney, el fenómeno literario de la generación 'millennial'

Simone Padovani via Getty Images

Su nuevo libro, Dónde estás, mundo bello (Literatura Random House), sale a la venta este jueves en España y ha causado verdadero fervor en Reino Unido, donde se publicó este martes. Colas en las librerías y madrugones demuestran que la autora irlandesa es un fenómeno que los libreros británicos no veían, según ellos, desde los tiempos de Harry Potter.

Tras dos best sellers, llegó la adaptación de Gente normal, que en España puede verse en Starzplay. The New York Times la nombró una de las mejores series de 2020 y los espectadores alabaron las escenas íntimas por su manera real de retratar el sexo, en parte gracias al trabajo de la coordinadora de intimidad Ita O’Brien. Rooney estuvo completamente involucrada en el proceso y repetirá con la adaptación de Conversaciones entre amigos, en la que participará Jemima Kirk (Girls) y que se estrenará en 2022.