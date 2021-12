Sánchez contesta a Abascal sobre la mascarilla al aire libre: "Todos estamos obligados"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado sobre el órdago que ha lanzado el líder de Vox, Santiago Abascal, ante el anuncio de la vuelta de la obligatoriedad de la mascarilla al aire libre. En la rueda de prensa tras la Conferencia de Presidentes, el líder del Ejecutivo ha sido preguntado sobre la postura del dirigente de la formación de ultraderecha, quien ha asegurado que él no se la pondrá y que llevará la medida a los tribunales.

“Todos estamos obligados a cumplir”, ha precisado Sánchez. “Todos y cada uno, da igual que seas un líder político o un ciudadano de a pie”, ha concretado, sin mencionar el nombre de Abascal. El dirigente de Vox ha rechazado de plano el uso obligatorio de mascarilla en la calle para combatir la pandemia, que califica de “disparate”, y ha anunciado en un tuit que él no se la va a poner.

El reto de Abascal

Abascal ha difundido un mensaje en Twitter en el que ataca al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber decidido restablecer la obligatoriedad de la prenda para hacer frente a la sexta ola del coronavirus y le califica de “aprendiz de tirano”.

También anuncia que su formación acudirá “a los tribunales” ante la medida que aprobará mañana el Gobierno en un Consejo de Ministros extraordinario y que Sánchez ha anunciado a la Conferencia de Presidentes reunida en el Senado.

“Este aprendiz de tirano ya sobrepasa todos los límites, no hay criterio sanitario, ni mucho menos legal, que apoye este disparate de las mascarillas”, escribe el presidente de Vox. También ha retado directamente al Ejecutivo con las siguientes palabras: “Responderemos en los tribunales... mientras tanto, si yo voy por la calle y con distancia suficiente... no me la voy a poner”.