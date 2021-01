Sangre color caca

Recuerdo que la primera vez que me bajó la regla pensé que me había cagado. Literal. Eso que había en mis bragas no era ni rojo como la sangre de las películas ni mucho menos azul como en los anuncios. Era una mancha espesa de color marrón. Y me dio corte, mucho corte.

La verdad es que cuando grabé la versión en audiolibro de CYCLO: Tu menstruación Sostenible y en positivo (mi hijo libro) me morí de vergüenza. Estaba en el estudio y el técnico de sonido ahí escuchando atentamente toda mi vida menstrual. Seguramente él lo pasó peor que yo… pero cada vez que me oigo a mí misma (te dejo aquí una muestra) me da entre vergüenza, pena y rabia. Por no saber, por no entender.