Santa Mónica se queda a las puertas del milagro

Lo de Mónica -sus compañeros obvian el apellido- no ha llegado a tanto como lo de su santa patrona, pero ha recuperado a algunos hijos descarriados de la izquierda, sacándoles de la abstención. Ha enfrentado a Rocío Monasterio, la líder ultraderechista de Vox y a Pablo Iglesias, que se incorporó para evitar la desaparición de Unidas Podemos a manos de Más Madrid y PSOE.

La semana que viene se cumplen 10 años del 15-M, el origen de Unidas Podemos y de Más Madrid, y la médica que se incorporó en 2012 a la lucha de la Marea Blanca en la sanidad madrileña -otro efecto del 15-M- parece esta noche lo más vivo de la herencia de tantas ilusiones perdidas de aquel 15M, que se revelaba contra la Gran Recesión, pero no ha bastado.

El efecto Mónica Garcia que los suyos destacan, ha dado el palo al PSOE y duplican a Podemos, pero no ha logrado el milagro de parar el empujón brutal de la derecha de Ayuso. De la libertad entendida como el poder tomarse unas cañas de cerveza en las terrazas madrileñas. Quizá era demasiado hasta para una madre de tres hijos, anestesista y con imagen de solvente y sensata. Están contentos, pero con pudor, porque aunque son los que han ganado en la izquierda, es una victoria rara. Es de sobra conocida, además, la buena relación de García con Gabilondo.

Pero luego han alargado la espera, hasta que han confirmado el sorpasso -no ha utilizado la palabra en su comparecencia- a los socialistas cuando llevaban más del 90% de los votos escrutados y el PSOE ha pasado de 25 a 24.

Como diagnóstico, van a ser solo dos años. ¿Mónica García aguantará estos dos años? Sí, ya lo ha hecho antes. ¿Y Pablo iglesias? Se va, deja la política. ¿Y qué va a ser de Iñigo Errejón? El más significativo compañero de viaje de Pablo Iglesias ¿será capaz de trasladar la subida de su compañera al ámbito nacional? Ha preferido no responder, porque su compañera, la ahora líder de la oposición en Madrid, ha dicho que esta noche no tocaba hablar de eso. Pero esta noche, la posibilidad de unas elecciones generales en el 2022 ya no se atreve nadie a negarla. El Gobierno de Coalición tiene mucho que reflexionar.

Está por ver que los herederos directos del 15-M sean capaces de aprender la lección, por más que el lobo venga, esta vez parece que en serio. Madrid no es España, pero el riesgo de contagio puede ser asumido por el resto del país, como se asumieron los inevitables contagios de la pandemia. Y pese a los muertos, los hospitales y los esfuerzos de la izquierda, han logrado convertir una palabra tan grande como libertad en el sinónimo de poder tomar cañas. Así que esa izquierda, donde además de los socialistas están los de Iglesias y Errejón, va a tener que sentarse a pensar, esta vez mucho. Dar la talla, como la dieron los del Régimen del 78, que ellos venían a sustituir. De momento, solo les ha sustituido el PP y la extrema más derecha desde hace 46 años.