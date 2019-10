Se habrán percatado de que los cines, en estos últimos tiempos, lucen de una manera poco habitual. A quienes, como a mí, les agota la uniformidad y su espíritu de falsificación, la presencia de una cartel New Entry era heterogénea les supondrá un acicate para acudir a las salas, las cuales ofrecen la posibilidad de ahondar en una plétora de títulos con una multiplicidad temática y una calidad francamente inusitadas.

Durante años, hemos asistido impávidos a una oferta cinematográfica homogénea, con unas películas que desacreditaban la madurez de cualquier espectador, y cuyo margen creativo se reducía a procurar los efectos especiales más grandilocuentes, unos gags bochornosos o a situar la acción del superhéroe de turno en un lugar cada vez más caótico y distanciado.

La atención por las historias y por su desarrollo pasaron a un segundo plano, apostando por una producción de alto coste y, esencialmente, de alto rendimiento. Se estableció una suerte de rally aplicado a la cinematografía, en el que primaba la gran inversión encaminada a la rapidez y a la eficacia. Pura ingeniería.

Pero el cine no es así; el cine no es solo competición (que la hay, no les quepa ninguna duda), sino constancia, mimo y arte. No se trata de mera supervivencia, sino de seducir y conquistar. El cine tiene más de amor romántico a la antigua usanza que de desarrollo tecnológico: con el segundo solo se consigue la impresión, pero con el primero se logra la emoción. Y esta, por fin, ha regresado a nuestras pantallas.

Parece existir unanimidad en que Joker ha supuesto un antes y un después en el cine de este año. La implicación psicosocial que se esconde tras la personalidad de un sociópata ha hecho tambalear los cimientos de nuestra propia lógica, obteniendo en todo el mundo más de quinientos millones de dólares de recaudación. Mal que nos pese, el sistema crea sus monstruos.