1. Espacios amplios

2. Ejercicio divertido

Las vacaciones rurales son una buena formar de retomar la actividad física. Un buen sitio para probarlo es la zona que rodea el espectacular Delta del Ebro, en Tarragona. Con un sinfín de rutas para recorrer en bici entre kilómetros y kilómetros de campos de arroz, este es un gran escenario para empezar a moverse en compañía de flamencos y otras aves. Y no solo eso: al final del camino espera el Mediterráneo, donde practicar todo tipo de deportes acuáticos con la sierra del Montsià como magnífico telón de fondo.

3. Comida de verdad

Tomates que saben a tomates, manzanas recién cogidas del árbol... Los sabores del campo y sus productos de proximidad bien merecen un viaje. En España se come de vicio, aunque si hay un lugar que invita a sentase a la mesa y a disfrutar de lo mejor de la gastronomía es, sin duda, Galicia.

4. Calma y serenidad

Escuchar el repicar de las campanas mientras se camina entre las callejuelas de piedra es lo único que debe marcar ahora el paso del tiempo. Las bocinas de los coches no son bienvenidas, ni tampoco las prisas; de hecho, los paisajes propios de regiones como Picos de Europa no invitan a otra cosa que no sea disfrutar de la calma y de la serenidad.