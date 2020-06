Si tu móvil muestra "notificaciones de exposiciones al covid-19" no te alarmes: es normal y no te espía nadie

Varias personas han descubierto cómo aparecía en sus teléfonos móviles una nueva opción en los ajustes. Esto ha llevado a varias conspiraciones y bulos sobre qué significa y si empresas como Google o Apple nos están están espiando.

Para saber si ha aparecido en tu móvil, no tienes más que ir a “Ajustes”->“Google”. Pero no te alarmes. Según afirma Javier Pastor en la web de tecnología ‘Xataka’, Google y Apple informaron de que la API (Application Programming Interface) para las aplicaciones de rastreo estaba lista. Pero, según la página, “esa nueva opción es inocua y está totalmente inacitva porque de momento no hay aplicaciones oficiales que puedan aprovecharla”. Además, una vez que la opción se active, el usuario podrá controlarla y no recolectará información de ubicación.

Son muchas las cadenas de Whatsapp que han llegado las últimas semanas señalando al Gobierno y acusándole de dar luz roja para implementarlas. Pero, según ha señalado la directora de Comunicación de Google España, esta información es falsa.