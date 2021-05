En la pasada campaña electoral de Madrid se ha gritado con éxito una hermosa palabra: libertad. Para alcanzarla la humanidad lleva luchando siglos y todavía hay que seguir; en su nombre se han cometido muchas barbaridades. Ahora hemos sabido que hay una “libertad a la madrileña”, que así, grosso modo, consiste en poder “tomar cañas”, ir a los toros y llevar una pulsera que lo diga. Las masas enfervorizadas lo gritaban el 4 de mayo en las calles de Madrid.

Y no, no es eso la libertad, la que cantaba Nacha Guevara en su canción Yo te nombro Libertad: ”Por la idea perseguida/ por los golpes recibidos /por aquel que no resiste/ por aquellos que se esconden”. Es evidente que es mucho más, pero, sobre todo y por encima de todo, no se puede hablar de libertad sin igualdad.

Esto ya lo dijo el misógino Rousseau, autor del Contrato social que estableció la regla fundacional del Estado moderno: “lo público es masculino” y “lo privado, femenino”, división social que creó el patriarcado y que el filósofo ilustrado elevó a categoría para el nuevo Estado. Escribe: “Si se busca en que consiste el bien más preciado de todos, que ha de ser objeto de toda legislación, se encuentra que todo se reduce a dos cuestiones principales: la libertad y la igualdad, sin la cual la libertad no puede existir”.

La definición es perfecta, la contradicción se explica cuando compruebas que se refiere a la igualdad y libertad solo de los hombres, porque para él las mujeres estábamos ya excluidas del orden social, pero afirma con rotundidad que sin igualdad no hay libertad, aunque no es “consciente” de que la primera de todas las desigualdades es la que afecta a las mujeres, que siendo la mitad de la humanidad, tienen que ser también libres e iguales, a lo que hay que añadir que la igualdad o es real o no es igualdad.