Durante el último año, en el Congreso de los Diputados se han debatido al menos tres Proposiciones No de Ley relacionadas con el sinhogarismo. Durante el debate de una de ellas, una de sus señorías mostraba su sorpresa porque se utilizara ese término y no otros a los que están más habituados como “sin techo” o “sin hogar”. Tras el debate, tuvimos un intercambio en redes sociales con este representante público y pudimos explicarle que, aunque esta palabra todavía no está en el diccionario, es un neologismo válido y los motivos por los que creemos que se debe utilizar.

Usamos sinhogarismo porque creemos que es capaz de nombrar de manera más exacta la situación que viven más de 33.000 personas en nuestro país y millones en el planeta. En vez de poner el foco en lo individual, señala que nos encontramos ante una crisis estructural de acceso a la vivienda, un derecho reconocido no solo en nuestra Constitución sino en la Declaración Universal de Derechos Humanos. La situación que viven estas personas no es fruto exclusivamente de sus circunstancias personales, ni tampoco de malas decisiones que hayan podido tomar, el sinhogarismo, en definitiva, es esencialmente un problema estructural de acceso a la vivienda y una de las más brutales expresiones de pobreza.