La tragedia en El Hierro evidencia la crisis humanitaria en pleno avance del discurso antimigración

La voluntad de querer salvar la vida, jugarse todo el futuro a una carta en el océano; familias, niños, mujeres y hombres encomendados a una misión de 'todo o nada', el mayor riesgo que se puede asumir por huir de situaciones inimaginables en suelo occidental. El drama humanitario ha vuelto a teñir este miércoles las aguas del archipiélago canario. Tras dos semanas desde el último cayuco, El Hierro ha presenciado como una embarcación —en la que iban a bordo cerca de 160 personas— ha volcado a tan sólo 5 metros del puerto de La Restinga.

Los profesionales de Salvamento Marítimo y de Cruz Roja han puesto todo su empeño para intentar paliar la tragedia. Sin embargo, lo ocurrido ha dejado nuevamente víctimas mortales que pone encima de la mesa una situación que llevan arrastrando las islas desde que, en 1994, la primera patera llegara a Canarias con dos jóvenes saharauis que cruzaron los 96 kilómetros que separan la isla de Fuerteventura del continente africano. Desde entonces, la situación se ha convertido en una imagen acompañada del sentimiento de soledad que sienten tanto población como instituciones canarias ante la falta de ayudas y empatía.

El cayuco, procedente de la costa africana, había sido localizado horas antes y remolcado hacia el puerto siguiendo protocolos estándar. Sin embargo, en el momento crítico del desembarco, el movimiento simultáneo de decenas de personas —con rigidez muscular y deshidratación— provocó el vuelco. La ayuda de trabajadores portuarios, clubes de buceo, todos los recursos institucionales de emergencias de la isla han echado una mano ante la situación dramática que se estaba viviendo, lo que ha evidenciado la dificultad y dependencia de los recursos locales para hacer frente a estas situaciones que se han convertido en costumbre desde hace tiempo en las cosas isleñas. Desgraciadamente, las tragedias en este sentido son recurrentes en el archipiélago. Concretamente en El Hierro, la última de este calibre se produjo en la madrugada del 29 de septiembre de 2024 donde nueve personas murieron y 48 desaparecieron tras volcar, de nuevo, un cayuco. De una forma similar al escenario actual, esto se transformó a las negociaciones para llegar a un acuerdo para modificar la ley de extranjería.

Mientras tanto, desde el interior de la península, un sentimiento frente a la 'migración ilegal' se asienta en la derecha y sectores más conservadores. "Calma tensa" era como se refería el presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, Javier Zarzalejos (PPE), durante una visita institucional junto a una delegación de eurodiputados justo el día antes de la tragedia respecto a las dos semanas sin cayucos en El Hierro. "Esperamos una presión migratoria importante en los próximos meses", anunciaba el líder europeo sin hacerse a la idea de que el desastre se encontraba a la vuelta de la esquina. Fue justo el mismo día que, desde Madrid, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presentaba los 94.000 avales para su nueva candidatura para liderar el partido.

"No hay política inmigratoria más inhumana que aquella que no existe. El Partido Popular defenderá un modelo migratorio como el de los países de la Unión Europea. La irregularidad no puede ser garantía para generar derechos. Quien venga a aportar será un ciudadano con derechos y obligaciones, quien no cumpla con nuestras normas y valores tendrá que irse por donde ha venido", argumentaba Feijóo ante sus fieles en la presentación de su candidatura al 'cónclave' popular. Mientras tanto, el reparto de migrantes sigue siendo el principal tema de la agenda canaria desde hace meses. Desde el gobierno canario se asegura que "se han acabado las excusas" y exigen que este reparto comience antes de verano "de manera inexcusable".

El cayuco de este miércoles ha dejado un total de siete fallecidos, entre los que se encontraban cuatro mujeres, dos niñas de 5 años, una adolescente de 16 y un bebé desaparecido. Las reacciones ante el drama de este miércoles no se han hecho esperar. El dirigente canario, Fernando Clavijo, ha sido de los primeros en mostrar un sentir general en la población del archipiélago. "La impotencia es grande, mucho ánimo a los equipos sanitarios y de rescate que tienen que hacer frente a esta tragedia", ha trasmitido por redes sociales. Una línea similar ha mostrado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en X. "El drama vivido en El Hierro debería conmovernos a todos. Vidas perdidas en un intento desesperado de encontrar un futuro mejor. Debemos estar a la altura. Es una cuestión de humanidad. Mi solidaridad y cariño para las víctimas y sus familias y todo mi apoyo a quienes trabajan para mitigar su dolor", lamentaba el líder del Ejecutivo.

Emergencias actuando en el vuelco del cayuco en El Hierro este miércoles. EFE

Pese a los nuevos fallecidos que desolaban al territorio canario, el silencio se ha apoderado de todos los líderes de la derecha española que no han emitido juicio alguno ante la tragedia. Horas después de confirmarse el drama, la secretaria general del Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, ha arremetido contra el Gobierno por "la falta de gestión de la crisis migratoria" con un mensaje similar al que trasmitió Feijóo en la presentación de los avales al Congreso Nacional popular. "Estas nuevas muertes nos confirman la urgencia de actuar. Hemos comprobado que el Gobierno de España carece de una política migratoria real para hacer frente a esta ruta canaria, que es la más peligrosa de entrada a la Unión Europea", ha asegurado Monserrat poniendo el foco en "luchar mejor contra las mafias y actuar contra los delincuentes que se cuelan en pateras".

"Métanlos ustedes en sus casas si son tan filántropos y tan solidarios, acójanlos en las casas del pueblo, acójanlos en sus mansiones o allá donde ustedes vivan, que los acojan los poderosos y los oligarcas filántropos que dicen que tanto necesitamos la inmigración ilegal", alegaba el líder de Vox, Santiago Abascal, ante la situación migratoria y que acusó al Ejecutivo de ser "responsable de una catástrofe en nuestras costas, en nuestras calles y en nuestros barrios". Un discurso similar al de sus homólogos internacionales que, desde hace tiempo, juegan la carta de la migración como un revulsivo ante la población. El ejemplo más claro es la posición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que enfoca toda su estrategia electoral y comunicativa a aquellos que llegan desde fuera de sus fronteras.

En 2024, Caminando Fronteras ha subrayado que del total de personas que perdieron la vida —10.457—, 421 eran mujeres y 1.538 niños o adolescentes, y recalca que 'la ruta atlántica' hacia las Islas Canarias "se mantiene como la más letal a nivel mundial", con 9.757 víctimas, es decir, el 93% del total de fallecidos en las costas españolas. En esta semana, se afrontaba otro de los puntos que más afecta al archipiélago: el reparto de migrantes. "Hoy ha habido muertos en el Hierro por el vuelco de un cayuco y hay algunas y algunos que parecen no haber entendido lo que está sucediendo en Canarias", ha afirmado este miércoles el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, remarcando "la falta de sensibilidad de un buen número de comunidades autónomas". "Hemos visto la parte más fea de la política y lejos de concienciar ante una crisis humanitaria, esto nos está retratando como Estado y, a nivel internacional, no es una buena imagen la que se está trasladando", ha asegurado ante la falta de acuerdo entre las comunidades autónomas.

Canarias es la comunidad que tiene mayor número de plazas de menores migrantes no acompañados, con 5.566, frente a las 718 que debe tener, según los cálculos del Ministerio. Por lo tanto, el archipiélago tendría que disponer de 4.848 menos. Según el Gobierno, la mayoría de las comunidades autónomas están por debajo de su capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes no acompañados, según la hoja de ruta presentada este miércoles a las comunidades autónomas por el Ministerio de Juventud e Infancia.

Una nueva tragedia ha protagonizado este miércoles las aguas del Atlántico dejando un total de al menos siete mujeres muertas y un bebé desaparecido dejando una nueva imagen de seres humanos intentando luchar por su vida, por un futuro mejor. El agarre a un clavo ardiendo que deja miles de víctimas todos los años en las costas canarias que piden auxilio y ayuda ante un silencio desolador.