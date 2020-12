Sobriedad y reciclaje: las claves del armario de Letizia en 2020

Ha sido un año gris en todos los sentidos para la reina Letizia y la familia real española. La supuesta corrupción del rey Juan Carlos, su huída a Emiratos Árabes Unidos y el papel de Felipe VI han puesto a la monarquía en el punto de mira, así que la consorte no ha tenido otra opción que tirar de discreción.

Esa estrategia se ha notado especialmente en su armario. Acostumbrada a derrochar y a estrenar look para cada ocasión especial, la reina optó desde que comenzó la pandemia por un estilo sobrio. En cuarentena no se separó de su particular uniforme con americana, pantalón recto y zapato plano. Ese intento por transmitir sobriedad terminó pareciendo frialdad.