Sor Lucía, sobre el rey Juan Carlos: "Debería reconocer que fue un corrupto, mujeriego y ladrón"

Tras estos dos tuits y aunque Juan Carlos I no tiene ninguna causa judicial abierta, la religiosa volvió a la carga este miércoles en Cuatro al día. “En este momento no debería haberse ido, tendría que pedir perdón a los españoles porque ha defraudado a muchos monárquicos. Estamos ante un tema o investigación por caso de corrupción. La carta tenía que haber sido dirigida a los españoles y tendría que dar la cara”, recriminó.

De hecho, Sor Lucía, que le pidió al rey emérito que pidiera perdón a Sofía, a la que considera “la gran humillada”, llegó a valorar la posibilidad de que esto puede estar hecho como “un juego de artificio más para distraer la atención por la mala gestión del coronavirus y la situación de pobreza”.

La religiosa no se mostró nada de acuerdo con el Gobierno, del que dijo que va “haciendo aguas por todas partes”. “Sánchez manifiesta su preocupación y ahora dice que no sabe dónde está. Iglesias que dice que habría que hacer un referéndum. No me puedo creer que en un pacto de Gobierno unos sepas una cosa y otros no sepan. Tendría que pasarles factura”, suscribió.

Asimismo, pidió a Unidas Podemos que sea “contundente con los principios republicanos que siempre han defendido”.

Además, confesó que ella no puede condenar a nadie y que solo puede rezar por sus enemigos. “Yo creo que quien ha defraudado a los españoles se ha convertido en enemigo de los españoles. Hay que rezar por su conversión y que Dios cambie su corazón. Pero que devuelva lo robado y que devuelva lo defraudado”, finalizó.