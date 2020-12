Soraya se sincera sobre la enfermedad que sufre y que le impide ser madre

La cantante Soraya está cada vez más unida a su familia. A principios de diciembre, la extremeña lanzó junto a su pareja Miguel Ángel Herrera su firma de ropa Chochete, inspirada claramente por su hija Manuela.

Lo cierto es que la pequeña de cuatro años es uno de los pilares fundamentales de la cantante, a la que defiende con uñas y dientes ante las críticas en redes, y tanto a ella como a Herrera les gustaría ampliar la familia. Sin embargo, Arnelas ha contado en una entrevista con Jaleos que hay una dolencia que se lo impide.

“Estamos en ello, me encantaría, pero tengo estrés crónico y entonces no es tan fácil quedarme embarazada”, ha relatado. “Ojalá que el año que viene, o cuando sea, me pueda quedar embarazada y ampliar la familia, porque yo he sido hija única y no me gustaría que Manuela estuviera solita”, ha explicado.