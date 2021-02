En 1796 Jenner descubre la vacuna. Siete años después un médico español emprende la que se llamó “Expedición Balmis”, la primera vacunación de la historia a escala planetaria. Dos siglos después este país no es el mismo de entonces. Ahora, en la actualidad, podemos afirmar que… Spain is different to Spain.

A principios del siglo XIX nadie mercadeaba con la salud. Aún no había farmacéuticas que poder nacionalizar y las patentes eran públicas y compartidas.

Lejos de ser tachado de comunista y menos de rojo bolivariano, el rey Carlos IV financió con fondos públicos la expedición sanitaria con el fin de llevar la vacuna a todos los dominios de ultramar del imperio.

Por entonces no había refrigeradores, la conservación de una vacuna durante el viaje era un problema. Como solución se llevaron 22 niños huérfanos para que sus cuerpos sirvieran de contenedores del virus y por lo tanto de la vacuna. Los llamaron “expósitos ” y sus edades estaban entre los 3 y 9 años. Ninguno de ellos volvió a España. Tampoco regresaron a México los 25 huérfanos que se reclutaron posteriormente para reemplazar a los niños españoles, como nuevos recipientes víricos.