Borja Sémper anuncia que padece cáncer

El portavoz nacional del Partido Popular, Borja Semper ha anunciado ante los medios que padece un tumor cancerígeno, detectado hace unos días durante un chequeo rutinario. En la sede del PP y con "total naturalidad", el mandatario popular ha querido hacerlo público ya que su "físico experimentará alteraciones". "En el contexto de un chequeo médico rutinario, me detectaron un tumor cancerígeno, que me va a llevar a someterme a un tratamiento exigente", ha comunicado.

Pese a ello, el alto cargo popular ha asegurado que se trata de un proceso totalmente común y que padecen "cientos de miles de españoles al año", pero ha insistido en querer comunicarlo él mismo, antes de que tanto la prensa como la ciudadanía se enterase de otra forma.

Sin embargo, no ha hecho mención a ningún posible cese temporal de su labor como portavoz del PP, por lo que continuará asumiendo su cargo como hasta ahora, aunque reducirá su presencia pública como dirigente del partido y ha anunciado que no sabe si podrá continuar con sus ruedas de prensa de los lunes o si tendrá que atender a los periodistas en "lunes alternos".

Asimismo, ha querido transmitir un mensaje de normalidad y positividad, y ha confirmado que se le ha detectado "el tumor cancerígeno" se le ha detectado en fase 1. "Ha sido una suerte, dentro de la inmensa jodienda, que se haya encontrado en una fase muy primigenia, por lo que la expectativa médica es de curación", ha afirmado el portavoz.

Así, Sémper ha señalado ante los medios congregados en Génova, que en este momento todo su "esfuerzo" va a estar encaminado a curarse y ha insistido en que las perspectivas médicas son "razonables, afortunadamente". Además, ha dicho que cuenta con el apoyo de su familia, sus amigos y su partido.

Al mismo tiempo ha afirmado que "esto ha alterado absolutamente" su vida personal y profesional, y ha agradecido al presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo y al resto de dirigentes populares su "talla humana".

Finalmente, ha deseado que "dentro de no demasiado tiempo podamos celebrar una recuperación y podamos celebrar mi curación, entre otras cosas porque la alternativa no me gusta nada", concluyó.